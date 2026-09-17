Perkuat Diplomasi Pertahanan, Menhan Bertemu Petinggi Militer China di Beijing

jpnn.com, BEIJING - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin di Beijing, China, Kamis (17/9) ini melaksanakan pertemuan bilateral dengan Vice Chairman of the Central Military Commission (CMC) of the People’s Republic of China Jenderal Zhang Shengmin.

Pertemuan ini digelar karena sesuai dengan arahan strategis Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping agar kedua negara memperkuat komunikasi serta kerja sama pertahanan berbasis prinsip saling menghormati, percaya, dan menguntungkan.

Menurut Sjafrie, pertemuannya dengan Zhang Shengmin membahas perkembangan hubungan pertahanan Indonesia–Tiongkok yang menunjukkan kemajuan positif.

Baca Juga: Menhan Sjafrie Tinjau Kapal Bantuan Kemanusiaan Tentara Jepang Untuk Percepat Pemadaman Karhutla

Menhan menuturkan Indonesia berupaya terus memenuhi kepentingan nasional, sekaligus menjawab harapan rakyat, sehingga terbuka berdialog dengan berbagai negara.

“Kita ini negara yang berbasis ke konstitusi, berbasis ke kepentingan nasional, tetapi mempunyai suatu strategi politik luar negeri yang bebas aktif, sehingga, kita open minded kepada semua negara sahabat,” ujar Sjafrie dalam keterangan persnya, Kamis.

Sehari sebelum pertemuan dengan Zhang Shengmin, Sjafrie bersama delegasi Indonesia menghadiri pembukaan forum keamanan dan pertahanan internasional tahunan The 13th Beijing Xiangshan Forum di Beijing International Convention Center (BICC), Rabu (16/9).

Baca Juga: Menhan Sjafrie Pastikan Kadet Perempuan Muslim Unhan Diizinkan Pakai Hijab

Forum yang mengusung tema “Build Consensus on Stability, Advance Security Governance Together” ini dibuka oleh Menteri Pertahanan Tiongkok, Laksamana Dong Jun.

Kehadiran Menhan RI menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam diplomasi pertahanan global, mendorong dialog inklusif, serta memperkuat tata kelola keamanan kawasan Asia-Pasifik yang damai dan stabil.