Perkuat Distribusi BBM, Pertamina Patra Niaga Gandeng General Maintenance Mobil Tangki FAW

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan penguatan armada pendukung operasional, salah satunya melalui kerja sama General Maintenance Truck FAW dengan PT Gaya Makmur Mobil, Agen Pemegang Merek (APM) Truck FAW di Indonesia.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada Rabu (7/1) di Jakarta.

Penandatanganan MoU dilakukan Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo, dan Direktur Utama PT Gaya Makmur Mobil Frankie S. Makaminang, serta disaksikan oleh jajaran manajemen dari kedua belah pihak.

Hari menuturkan kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan aspek operasional armada mobil tangki secara lebih terencana dan terstandarisasi.

“Melalui maintenance yang dikelola langsung oleh APM, kami mendorong penguatan performa sarana mobil tangki, termasuk aspek keselamatan. Armada dengan merek FAW ini merupakan salah satu kendaraan niaga yang beroperasi dalam mendukung kegiatan distribusi energi di lingkungan operasional Pertamina Patra Niaga," ujar Hari.

Hari menegaskan bahwa penguatan pengelolaan armada ini diharapkan dapat mendukung penyaluran energi kepada masyarakat.

“Dengan armada mobil tangki yang terawat dan dikelola secara baik, pendistribusian BBM kepada masyarakat dapat terlaksana secara aman, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat jumlah. Kami berharap kerja sama ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi berkembang menjadi kemitraan operasional yang berkelanjutan,” papar Hari.

Saat ini, total armada mobil tangki FAW yang beroperasi untuk mendukung kegiatan distribusi energi PT Pertamina Patra Niaga telah mencapai 34 unit.