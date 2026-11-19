jpnn.com, TERNATE - Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mendorong perluasan keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek pengadaan pemerintah tahun anggaran 2027 guna mendongkrak perputaran ekonomi di daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Sherly melalui tayangan sambutan video dalam kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Hotel Bela, Ternate, Kamis.

"Saya senang melihat begitu banyak pengusaha lokal yang ingin terlibat dalam pembangunan Maluku Utara," ujar Sherly dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, forum market sounding ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Maluku Utara.

Melalui wadah ini, pemerintah provinsi berupaya membuka transparansi dan akses yang lebih luas bagi pelaku usaha daerah agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pelibatan pengusaha lokal dalam proyek-proyek konstruksi mendatang diharapkan tidak hanya mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan anggaran belanja daerah dapat berputar secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

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Menurut dia, pelaku usaha perlu memahami mekanisme pendaftaran, persyaratan, serta tata cara menawarkan produk dan jasa melalui katalog elektronik agar mampu bersaing dalam sistem pengadaan pemerintah.

Sherly menegaskan pemerintah daerah harus memastikan informasi mengenai kebutuhan pengadaan 2027 disampaikan lebih awal sehingga pengusaha memiliki kesempatan mempersiapkan legalitas, kompetensi, dan kapasitas usahanya.