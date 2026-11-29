Perkuat Ekonomi dan Hukum Daerah, Yosia Yodan Cetak 20 Kader Hukum Muda di Bengkulu
jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha muda di Bengkulu sekaligus Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bengkulu Yosia Yodan, S.H., M.H., M.M., M.B.A., terus mengembangkan kapasitas profesional.
Yosia mendorong generasi muda agar bisa berkontribusi lebih dalam perkembangan bidang ekonomi dan hukum.
Salah satunya dengan membina sekitar 20 kader melalui dukungan pendidikan hukum dan pendampingan.
Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan
PERADI Profesional di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Sabtu (28/11).
"Generasi muda harus terus berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia dalam bidangnya masing-masing khususnya di bidang ekonomi dan hukum," ujar Yosia Yodan.
Yosia memulai dukungan pendidikan hukum hingga dorongan bagi para kader untuk melanjutkan ke tahapan profesional.
Dengan demikian, pengembangan kapasitas pribadi dan pembinaan generasi muda diharapkan dapat berjalan beriringan.
Pengusaha muda di Bengkulu sekaligus Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bengkulu Yosia Yodan mendorong generasi muda berkontribusi lewat hukum
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