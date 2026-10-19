Perkuat Ekonomi dari Akar Rumput, Amartha Dorong Pemberdayaan Perempuan Petani

jpnn.com, JAKARTA - Setiap 15 Oktober, menjadi pengingat penting bahwa dukungan nyata bagi perempuan petani, nelayan, dan UMKM di perdesaan harus terus diperkuat.

Founder dan CEO Amartha Financial Andi Taufan menyampaikan sepanjang 2025 hampir 30 persen mitra Amartha bergerak di sektor pertanian dan peternakan.

Dia menyebut berbekal pendampingan, perempuan di perdesaan dapat terus mengembangkan usaha, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di komunitasnya.

“Melihat potensi yang ada, Amartha konsisten memperkuat ekosistem UMKM melalui akses permodalan, pendampingan, serta memberikan kesempatan untuk memperluas akses pasar bagi para perempuan di perdesaan,” jelas Andi.

Dia menjelaskan dukungan permodalan dan pendampingan yang dilakukan berhasil mendukung hampir 99.000 mitra di perdesaan untuk membuka lapangan kerja baru, di mana 97 persen dari total lapangan kerja baru tersebut diisi oleh perempuan.

Petani Palawija Tulang Punggung Keluarga

Ketangguhan perempuan perdesaan dalam menopang ketahanan pangan keluarga tercermin nyata dari kisah Sumarni, petani palawija asal Kabupaten Sukoharjo.

Bukan hanya sebagai petani, Sumarni juga merupakan tulang punggung keluarga, yang telah menekuni usaha palawija lebih dari 7 tahun.