Perkuat Ekonomi Kreator, Fuomo Berkolaborasi Lintas Benua

jpnn.com, JAKARTA - Fuomo memperkuat fondasi melalui kolaborasi lintas benua.

Bergabungnya Kevin Lee dari Korea Selatan sebagai Chief Financial Officer dan Cornelius dari Eropa sebagai Chief Technology Officer, menandai keseriusan Fuomo membangun tools monetisasi kreator dengan standar global, namun tetap relevan dengan konteks kreator Indonesia.

Marcell Tee, Chief Executive Officer Fuomo menegaskan masalah utama kreator bukan pada kreativitas atau audiens, melainkan pada sistem monetisasi yang sering kali tidak transparan.

Arah Fuomo sejak awal tidak berubah: membantu kreator memperoleh pendapatan yang lebih adil, jelas, dan berkelanjutan dari karya mereka sendiri.

“Kami ingin kreator punya kontrol penuh atas pendapatannya dan memahami dengan jelas bagaimana mereka dibayar. Fuomo dibangun sebagai tools yang memberi kepastian, bukan ketergantungan,” ujarnya.

Fuomo lahir dari kebutuhan nyata kreator akan alat yang membantu mereka mengelola karya, komunitas, dan pendapatan secara mandiri.

“Model bisnis yang sehat selalu dimulai dari keberlanjutan kreatornya. Jika kreator memiliki alat yang tepat untuk tumbuh, maka ekosistem bisnisnya akan ikut berkembang,” jelasnya.

Prinsip ini tercermin dalam struktur monetisasi Fuomo yang sederhana dan mudah dipahami.