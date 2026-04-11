Perkuat Ekonomi Pesisir, TNI AL dan FKS Group Gelar Pelatihan Olahan Hasil Laut

jpnn.com, JAKARTA - TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui Pusat Teritorial Angkatan Laut atau Pusteral menggandeng FKS Group memperkuat kemandirian masyarakat pesisir lewat pelatihan olahan hasil laut dan kedelai.

Komandan Pusteral Laksma A.Agung Pryo Suseno menyatakan program tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, mendorong nilai tambah produk lokal, serta membuka peluang ekonomi berkelanjutan di wilayah pesisir.

“Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi hasil laut yang melimpah. Namun, sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk mentah dengan nilai tambah yang terbatas,” ungkap Agung dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (11/4).

Menurut dia, produk berbasis kedelai juga masih menghadapi tantangan inovasi dan diversifikasi.

“Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pengolahan dan pengembangan produk agar mampu meningkatkan daya saing sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Agung.

Dia pun menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI AL dalam memberdayakan masyarakat pesisir.

Baca Juga: PDIP Perkuat Komitmen Bangun Desa Wisata dan Ekonomi Pesisir dari Cirebon

TNI Angkatan Laut tidak hanya berfokus pada pertahanan wilayah maritim, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Melalui kolaborasi ini, kami mendorong masyarakat agar mampu mengolah potensi hasil laut dan kedelai secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus ketahanan wilayah,” ujar Laksma A. Agung.