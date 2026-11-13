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Perkuat Ekosistem AI di Indonesia, Lintasarta Luncurkan Deka LLM

Perkuat Ekosistem AI di Indonesia, Lintasarta Luncurkan Deka LLM
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Lintasarta, bagian dari Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Group, memperkenalkan Deka LLM powered by Indosat Intelligence Suite. Foto: Tim Listasarta

jpnn.com - JAKARTA - Lintasarta, bagian dari Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Group, memperkenalkan Deka LLM powered by Indosat Intelligence Suite dalam momen Merdeka AI Summit: Cloud Sovereign for Future Enterprise.

Platform Large Language Model (LLM) ini memungkinkan perusahaan dan institusi di Indonesia mengembangkan serta mengimplementasikan aplikasi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan sesuai kebutuhan bisnis.

Deka LLM memberikan akses terhadap berbagai model dan infrastruktur AI dalam lingkungan tepercaya yang didukung tata kelola terstruktur.

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Kehadiran teknologi yang skalabel tersebut memastikan perusahaan di dalam negeri tetap memegang kendali atas infrastruktur strategis, data, dan operasional mereka.

President Director & CEO Lintasarta Armand Hermawan menilai Indonesia perlu bergerak melampaui sekadar pengadopsi teknologi AI menuju pengembangan kapabilitas untuk menciptakan, mengelola, dan mengoptimalkan nilainya.

Menurut Armand kedaulatan AI berarti memiliki kendali penuh atas fondasi penting teknologi tersebut, mulai dari infrastruktur, data, operasional, hingga tata kelolanya.

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"Melalui ekosistem Sovereign AI Lintasarta, kami mendukung perusahaan Indonesia untuk mengadopsi AI dalam skala lebih luas melalui solusi sesuai dengan kebutuhan mereka serta mampu menciptakan nilai nyata bagi bisnis dan bangsa," kata Armand.

Inisiatif ini disebut sejalan dengan komitmen Indosat Group untuk memperluas akses teknologi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perkembangan AI global.

Lintasarta memperkenalkan Deka LLM powered by Indosat Intelligence Suite dalam momen Merdeka AI Summit.

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