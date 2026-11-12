Perkuat Ekosistem Bisnis BUMN, bank bjb Jalin Kerja Sama Strategis dengan PT Garam

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb terus memperluas jaringan kemitraan strategis dengan berbagai institusi dan perusahaan guna memperkuat pengembangan bisnis serta menghadirkan solusi layanan keuangan yang terintegrasi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan bersama PT Garam (Persero) pada Rabu (11/11/2026).

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, dan Direktur Utama PT Garam (Persero), Abraham Mose.

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Penandatanganan ini menandai komitmen kedua perusahaan untuk membangun kolaborasi strategis guna memperkuat sinergi dan mengembangkan potensi bisnis.

Acara tersebut turut disaksikan Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb Mulyana, serta Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko PT Garam (Persero), Ahyanizzaman.

Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antarkorporasi sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.

Kedua perusahaan berupaya mengoptimalkan potensi bisnis melalui hubungan kelembagaan yang produktif dan saling menguntungkan.

Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, menegaskan bahwa sinergi dengan berbagai institusi merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas peluang bisnis.