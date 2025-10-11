menu
Perkuat Ekosistem Bisnis dan Ekonomi Kreatif, NICE PIK 2 Hadirkan FLEI dan CBE 2025

Perkuat Ekosistem Bisnis dan Ekonomi Kreatif, NICE PIK 2 Hadirkan FLEI dan CBE 2025

Perkuat Ekosistem Bisnis dan Ekonomi Kreatif, NICE PIK 2 Hadirkan FLEI dan CBE 2025
NICE PIK2. Foto: dok. PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Dua pameran berskala internasional kembali digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, yakni Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) dan Cafe & Brasserie Expo (CBE).

Kedua event tersebut akan berlangsung pada 10–12 Oktober 2025 di Hall 10 dan 11, Gedung C NICE PIK 2.

Kehadiran dua pameran bergengsi tersebut menegaskan posisi NICE sebagai destinasi pameran dan konvensi kelas dunia di Indonesia.

Selain menjadi ajang bertemunya para pelaku industri, FLEI dan CBE juga menjadi ruang bagi lahirnya inovasi serta kemitraan baru di sektor waralaba, lisensi, dan industri makanan dan minuman.

Perkuat Ekosistem Bisnis dan Ekonomi Kreatif, NICE PIK 2 Hadirkan FLEI dan CBE 2025
Area dalam NICE PIK2

“Sebagai venue baru dengan fasilitas modern, akses mudah, dan lokasi strategis, NICE berkomitmen menghadirkan pengalaman pameran yang lebih nyaman dan berkelas internasional,” ujar Ryan Adrian, Managing Director NICE.

FLEI 2025 akan menampilkan beragam merek franchise dan peluang investasi lintas sektor, mulai dari kuliner, ritel, pendidikan, hingga layanan digital.

Sementara itu, CBE hadir memadukan inspirasi tren kafe modern dengan inovasi produk baru di dunia brasserie, menjadikannya tempat pertemuan penting bagi pelaku industri food and beverage (F&B).

Dua pameran internasional, FLEI dan CBE 2025, digelar di NICE PIK 2 untuk dorong bisnis kreatif.

