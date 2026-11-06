Perkuat Ekosistem Bisnis, Linknet & Mitra Bukalapak Jalin Kemitraan Strategis

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk perusahaan infrastruktur teknologi di Indonesia, mengesahkan kemitraan strategis dengan PT Buka Mitra Indonesia (Mitra Bukalapak) melalui penandatanganan kerja sama di Jakarta.

Chief Commercial Officer Linknet Pricillia Margareth mengatakan kolaborasi ini menjadi langkah strategis bagi kedua perusahaan dalam memperkuat sinergi bisnis, memperluas jangkauan layanan konektivitas.

“Juga membuka peluang pertumbuhan melalui ekosistem usaha yang saling melengkapi,” kata Pricillia, Jumat (6/11).

Pricillia mengatakan melalui kemitraan ini Linknet akan memanfaatkan jaringan merchant dan tenant Mitra Bukalapak untuk memperluas jangkauan pasar serta memperkenalkan layanan konektivitas kepada segmen pelanggan yang lebih luas.

Dengan menggabungkan kapabilitas infrastruktur digital Linknet dan jaringan ekosistem usaha Mitra Bukalapak, kedua perusahaan melihat potensi kolaborasi yang dapat menciptakan peluang bisnis baru sekaligus memberikan nilai tambah bagi masing-masing pihak.

Dia menyampaikan kemitraan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas peluang komersial melalui kolaborasi dengan berbagai pelaku bisnis.

"Kami melihat peluang untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas sekaligus mengembangkan potensi bisnis baru. Kami optimistis kolaborasi ini dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua perusahaan," ujar Pricillia.

Sinergi bisnis tersebut juga didukung oleh kepercayaan Mitra Bukalapak terhadap pengalaman dan kapabilitas Linknet dalam menghadirkan layanan konektivitas.