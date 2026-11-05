Perkuat Ekosistem Data-Driven BAZNAS, Kemenag Fokus Data Mustahik Mengacu pada DTSEN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) resmi mendorong penguatan pengelolaan zakat berbasis data (data-driven) dengan menjadikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam menentukan prioritas penerima manfaat atau mustahik.

Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan ketepatan pendistribusian zakat, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Penguatan kebijakan tersebut dibahas dalam kegiatan yang diselenggarakan Subdirektorat Pengelolaan dan Pengawasan Zakat Kementerian Agama di Hotel Grand Orchardz, Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Salah satu fokus pembahasan adalah membangun ekosistem pengelolaan zakat berbasis data atau data-driven BAZNAS.

Pendekatan ini menempatkan data sebagai dasar dalam perencanaan, penentuan sasaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi dampak pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Melalui integrasi DTSEN dengan data mustahik yang dimiliki lembaga pengelola zakat, diharapkan proses identifikasi penerima manfaat dapat dilakukan secara lebih terukur dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, tingkat kesejahteraan, serta kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan data tersebut juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah, BAZNAS, dan lembaga amil zakat sehingga penyaluran bantuan tidak tumpang tindih dan semakin tepat sasaran.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag., menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus tetap berpedoman pada syariat Islam, khususnya ketentuan delapan asnaf sebagai kelompok yang berhak menerima zakat.