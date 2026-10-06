Perkuat Ekosistem Digital dan Komunitas, bank bjb Hadirkan Kartu ATM Edisi PERSIB

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat transformasi digital sekaligus membangun kedekatan dengan komunitas melalui berbagai inovasi layanan dan produk perbankan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu inisiatif tersebut diwujudkan melalui kehadiran Kartu ATM bank bjb Edisi PERSIB, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dan nasabah untuk membawa semangat klub kebanggaan Jawa Barat tersebut dalam aktivitas perbankan sehari-hari.

Kartu ATM bank bjb Edisi PERSIB menjadi bagian dari upaya bank bjb menghadirkan pengalaman perbankan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki kedekatan emosional dengan komunitas dan masyarakat yang berada dalam ekosistem PERSIB.

Melalui inisiatif tersebut, bank bjb ingin memperkuat hubungan dengan komunitas PERSIB sekaligus memperluas pengalaman penggunaan layanan perbankan digital yang praktis, mudah, dan sesuai dengan gaya hidup masyarakat saat ini.

Digitalisasi kini menjadi salah satu bagian penting dalam strategi bank bjb untuk menghadirkan layanan perbankan yang semakin mudah diakses masyarakat.

Bagi bank bjb, transformasi digital bukan hanya mengenai penerapan teknologi, melainkan bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan kemudahan dan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah.

Melalui DIGI bank bjb, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan perbankan dengan lebih sederhana, mudah, dan nyaman.

Kehadiran Kartu ATM bank bjb Edisi PERSIB juga menjadi bentuk dukungan bank bjb terhadap komunitas yang memiliki hubungan kuat dengan kehidupan masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya.