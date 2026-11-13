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Perkuat Ekosistem Digital SDM, PTC Raih Anugerah Penggerak Nusantara 2026

Perkuat Ekosistem Digital SDM, PTC Raih Anugerah Penggerak Nusantara 2026
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PT Pertamina Training and Consulting (PTC) kembali meraih penghargaan Anugerah Penggerak Transformasi Digital dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026. Foto: dok PTC

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Training and Consulting (PTC) kembali meraih penghargaan Anugerah Penggerak Transformasi Digital dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang diselenggarakan oleh iNews. 

Penghargaan ini menjadi apresiasi atas inovasi PTC dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam solusi Human Capital guna meningkatkan efisiensi layanan, pengembangan kompetensi, dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Keuangan dan Penunjang Bisnis PTC, Eldhini Vionna, yang diserahkan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, di iNews Tower, Jakarta Selatan, Kamis (12/11). 

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Adapun ajang Anugerah Penggerak Nusantara memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang dinilai berkontribusi dalam mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional.

Eldhini mengatakan sebagai perusahaan penyedia solusi Human Capital, PTC terus memperkuat transformasi digital untuk menghadirkan layanan yang semakin terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. 

Transformasi tersebut tidak hanya diarahkan pada modernisasi proses bisnis internal.

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“Namun, juga pada penciptaan nilai tambah bagi mitra usaha melalui peningkatan kualitas, kecepatan, dan efektivitas layanan,” kata Eldhini.

Melalui Development Center, PTC mengintegrasikan layanan pelatihan, konsultasi, dan asesmen kompetensi dengan dukungan teknologi digital. 

PT Pertamina Training and Consulting (PTC) kembali meraih penghargaan Anugerah Penggerak Transformasi Digital dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026

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