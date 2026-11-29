jpnn.com - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Badan Ekraf) melalui Direktorat Pengembangan Fasilitasi Kekayaan Intelektual terus memacu daya saing pelaku usaha kreatif daerah dengan menggelar kegiatan Aktivasi Creative Hub: Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Klinik Kekayaan Intelektual.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (28/11) di Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) itu diikuti oleh puluhan pelaku UMKM ekonomi kreatif, kreator, komunitas, hingga pegiat startup lokal.

Acara itu merupakan bagian dari program flagship tahun 2026 Kemenekraf/Badan Ekraf guna menghidupkan ruang kreatif sebagai pusat kolaborasi sekaligus memperkuat kesadaran hukum (legal awareness) atas pentingnya edukasi, pelindungan, penguatan, pemanfaatan, dan komersialisasi Kekayaan Intelektual (KI).

Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kemenekraf/Badan Ekraf Prof. Mohammed Ali Berawi menegaskan bahwa Sumbar yang masuk ke dalam 15 provinsi prioritas ekonomi kreatif nasional memiliki kekayaan budaya serta potensi inkubasi talenta yang luar biasa.

Dia mengatakan di era industri kreatif yang sangat kompetitif, karya-karya inovatif tidak cukup hanya diciptakan, tetapi juga harus dilindungi. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual tidak boleh sekadar menjadi dokumen formalitas.

"Kami ingin memastikan KI menjadi aset produktif (intangible asset) yang memberikan kepastian hukum, membuka akses pembiayaan berbasis KI, menarik investasi, hingga komersialisasi dengan membawa karya anak daerah melompat dari local heroes menjadi go national dan go global," ujar Prof. Ali Berawi dalam sambutannya saat membuka acara tersebut.

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Menurutnya, penguatan ekosistem KI di daerah sejalan dengan performa impresif sektor ekonomi kreatif nasional. Berdasarkan data BPS serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025, sektor ekraf berhasil mencatatkan:

• Laju Pertumbuhan PDB: Mencapai 6,86% (124% dari target), melampaui pertumbuhan PDB nasional (5,11%),dengan kontribusi sebesar 7,38% terhadap PDB nasional.

• Realisasi Investasi: Tembus Rp183,01 triliun (134% dari target RPJMN) atau setara 9,48% dari total investasi nasional.

• Nilai Ekspor: Mencapai USD 31,94 miliar (120% dari target), menyumbang 12% dari total ekspor non-migas dan menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir.

• Penyerapan Tenaga Kerja: Menyerap 27,40 juta pekerja (107% dari target) yang didominasi oleh Gen Z dan Milenial (63%) serta perempuan (58%).