Perkuat Ekosistem Halal Global, Kepala BPJPH Raih Gelar Profesor

jpnn.com, BUSAN - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, menerima penghargaan internasional berupa gelar Profesor Emeritus (Kehormatan) dari Silla University, Busan, Korea Selatan.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Haikal dalam pengembangan ekosistem halal serta dukungannya terhadap kemajuan pendidikan dan penguatan sumber daya manusia di sektor halal.

Penganugerahan itu juga mencerminkan makin besarnya pengakuan dunia internasional terhadap upaya Indonesia dalam membangun dan memperkuat industri halal global.

Selama ini, BPJPH dinilai aktif mendorong kerja sama lintas negara, memperluas pemahaman mengenai jaminan produk halal, serta mendukung harmonisasi standar halal di berbagai negara.

Haikal mengatakan konsep halal tidak hanya ditujukan bagi umat Islam, tetapi juga membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat secara umum.

“Halal is for all. Halal itu untuk semua. Halal is rahmatal lil alamin. Halal itu rahmat bagi semua umat manusia,” kata Haikal.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Silla University juga menjalin kerja sama dengan BIC Halal Korea untuk memperkuat pendidikan dan sertifikasi halal bertaraf internasional.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan riset, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor halal.