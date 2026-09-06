Perkuat Ekosistem Keuangan, Avrist Group Integrasikan 4 Entitas Bisnis

jpnn.com - JAKARTA - Avrist Group meresmikan inisiatif kolaborasi strategis, yakni One Avrist Synergy yang menyatukan empat entitas bisnis di bawah naungan grup tersebut.

Upaya ini bertujuan menghadirkan solusi proteksi dan perencanaan finansial yang lebih komprehensif melalui pendekatan "One Avrist, One Solution".

Pengukuhan sinergi tersebut dilaksanakan secara simbolis oleh jajaran direksi dari Avrist Assurance, Avrist General Insurance, Avrist Asset Management, dan DPLK Avrist.

Direktur dan Pjs Presiden Direktur Avrist Assurance Agus Setiawan menjelaskan inisiatif ini menjadi arah strategis perusahaan dalam memperkuat kolaborasi antarentitas.

Didukung oleh integrasi layanan dan basis data yang terpadu sehingga kebutuhan nasabah dapat dipahami secara lebih menyeluruh.

Kini nasabah dapat mengakses berbagai layanan secara terintegrasi, mulai dari asuransi jiwa, asuransi umum, pengelolaan investasi, hingga perencanaan dana.pensiun.

“Melalui sinergi ini, kami menghadirkan pengalaman nasabah yang lebih seamless dan personal di setiap touchpoint," kata Agus di kawasan Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sinergi ini juga menjadi langkah perusahaan untuk merespons dinamika industridengan menghadirkan solusi keuangan terpadu bagi masyarakat.