Perkuat Ekosistem Logistik Nasional, Presiden Tugaskan Menko Airlangga Jalankan Perpres 41/2026

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres Nomor 41 Tahun 2026 dan menugaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memangkas biaya logistik nasional hingga menyentuh angka 8 persen.

Langkah intervensi melalui regulasi baru ini dinilai krusial mengingat biaya logistik nasional masih berada di kisaran 14,29 persen terhadap Produk Domestik Buto (PDB).

Guna mengejar target penurunan secara bertahap, pemerintah menerapkan tiga strategi utama: penguatan infrastruktur konektivitas, integrasi digitalisasi, serta peningkatan daya saing SDM logistik.

"Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi," ujar Menko Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Sebagai langkah operasional, pemerintah akan memperkuat platform National Logistics Ecosystem (NLE) lewat digitalisasi end-to-end, memperluas cakupannya dari yang sebelumnya hanya berfokus pada layanan perizinan Business to Government (B2G) dan Government to Government (G2G).

Evaluasi performa NLE sejauh ini terbukti mampu memotong biaya logistik hingga 17 persen dan memangkas waktu layanan sebesar 73 persen.

Selain digitalisasi, integrasi multimoda antara angkutan jalan, kereta api, dan transportasi laut menjadi prioritas utama demi mengurangi ketergantungan berlebih pada truk jalan raya.

Pemerintah juga mendorong pengembangan pelabuhan daratan (dry port), salah satunya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), untuk mendekatkan layanan kepabeanan langsung ke kawasan industri.