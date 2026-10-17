Perkuat Ekosistem Pembayaran Digital, Yokke Siapkan Inovasi untuk Pelaku Usaha

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitra Transaksi Indonesia (MTI) atau Yokke terus memperkuat posisinya dalam industri pembayaran digital nasional melalui pengembangan solusi transaksi yang mendukung pertumbuhan bisnis pelaku usaha.

Perusahaan teknologi keuangan yang tergabung dalam Grup Bank Mandiri itu baru saja meraih penghargaan kategori Innovative Digital Payment Solution dalam ajang Bisnis Indonesia Financial Awards (BIFA) 2026 pada Senin, 12 Oktober 2026.

"Ini menjadi momentum bagi kami untuk terus mengembangkan layanan pembayaran digital yang inovatif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha," kata CEO MTI Sylvia Novieta dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/10).

Dia menerangkan inovasi dalam industri pembayaran tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga bagaimana layanan yang dikembangkan mampu memberikan manfaat nyata bagi mitra bisnis.

"Bagi MTI, inovasi adalah menghadirkan layanan yang dapat menjadi solusi atas kebutuhan transaksi oleh para mitra usaha secara berkelanjutan sehingga dapat mendorong perkembangan bisnis," ujar Sylvia.

Menurutnya, perkembangan transaksi digital membuka peluang bagi perusahaan penyedia layanan pembayaran untuk menghadirkan solusi yang semakin adaptif terhadap kebutuhan industri.

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Oleh karena itu, Yokke berkomitmen memperkuat ekosistem pembayaran digital yang inklusif sekaligus menciptakan nilai tambah bagi pelaku usaha di Indonesia.

"Penghargaan ini menjadi apresiasi atas dedikasi kami untuk terus memperkuat ekosistem layanan pembayaran digital yang inklusif dan menciptakan nilai tambah bagi para pelaku usaha di Indonesia," jelasnya.