Perkuat Ekosistem Riset, IRN Gelar Simposium Pangan Nasional 2026

jpnn.com, JAKARTA - Indofood Riset Nugraha (IRN) menggelar Simposium Pangan Nasional 2026 untuk memperkuat ekosistem riset serta kolaborasi pangan di Indonesia.

Forum rutin dua tahunan yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri ini menjadi langkah PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam mendukung generasi peneliti muda.

Penyelenggaraan simposium sekaligus menandai dimulainya Program Indofood Riset Nugraha (IRN) 2026–2027 dengan terpilihnya 83 peneliti mahasiswa S1 dari total 595 proposal yang masuk.

Pelaksanaan program menjelang Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober 2026 ini turut mengusung semangat inovasi berbasis riset untuk masa depan pangan.

Guru Besar IPB sekaligus Ketua Tim Pakar IRN Purwiyatno Hariyadi menjelaskan pengembangan pangan fungsional memerlukan keterhubungan antara riset, kebutuhan masyarakat, kesiapan industri, dan regulasi.

Mengenai pentingnya pengembangan potensi pangan lokal secara bertanggung jawab, Purwiyatno memberikan penjelasannya.

"Termasuk pentingnya bukti ilmiah, keamanan, mutu, dan ketepatan klaim, agar potensi pangan lokal dapat dikembangkan secara bertanggung jawab,” kata Purwiyatno di Jakarta, baru-baru ini.

Purwiyatno juga menekankan peran riset dalam membangun pola pikir peneliti muda agar mampu menciptakan solusi pangan yang bermanfaat.