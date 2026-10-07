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Perkuat Ekosistem Travel Agent, DOKU dan Sabre Indonesia Berkolaborasi

Perkuat Ekosistem Travel Agent, DOKU dan Sabre Indonesia Berkolaborasi
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DOKU menjalin kerja sama dengan Sabre Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan pembayaran bagi jaringan travel agent Sabre di Indonesia. Foto dok DOKU

jpnn.com, JAKARTA - DOKU menjalin kerja sama dengan Sabre Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan pembayaran bagi jaringan travel agent Sabre di Indonesia.

Melalui rencana integrasi Deposit System DOKU, Sabre Indonesia akan memiliki pengelolaan dana yang lebih terintegrasi, sementara travel agent memperoleh pilihan pembayaran yang lebih fleksibel untuk menunjang aktivitas dan pertumbuhan bisnis.

Kolaborasi ini hadir seiring terus berkembangnya industri perjalanan dan pariwisata di Indonesia.

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Sabre Indonesia merupakan perusahaan teknologi perjalanan dan penyedia layanan Global Distribution System (GDS) yang menghubungkan berbagai pelaku dalam ekosistem perjalanan mulai dari maskapai penerbangan, hotel, hingga penyedia layanan transportasi dengan berbagai channel distribusi melalui satu platform yang terintegrasi.

Melalui teknologi Sabre, travel agent bisa mengakses ketersediaan produk dan harga secara real-time, melakukan reservasi, hingga menerbitkan tiket dalam satu sistem.

Di Indonesia, Sabre Indonesia telah menjadi bagian penting dalam ekosistem distribusi perjalanan dengan melayani 670 travel agent serta terkoneksi ke 420 maskapai penerbangan dan mitra strategis lainnya.

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Himelda Renuat Co-Founder dan CEO DOKU mengatakan kerja sama ini melanjutkan komitmen DOKU dalam mendorong kemajuan industri perjalanan melalui kapabilitas pembayaran yang relevan dengan dinamika bisnis.

“Industri perjalanan terus berkembang, begitu pula kebutuhan bisnis di dalamnya. Kami melihat pembayaran memiliki peran yang semakin strategis dalam memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk bergerak dan menangkap lebih banyak peluang. Bersama Sabre, kami ingin memberikan kemudahan yang membantu travel agent menjalankan bisnis dengan lebih adaptif dan mendorong pertumbuhan bisnis mereka,” ujar Himelda.

Ke depan, DOKU dan Sabre Indonesia juga membuka peluang untuk memperluas kerja sama sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembayaran dan transaksi.

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