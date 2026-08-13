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Perkuat Ekspansi Global, Elev8 Kantongi Lisensi Pialang FSA Seychelles

Perkuat Ekspansi Global, Elev8 Kantongi Lisensi Pialang FSA Seychelles
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Elev8 mengantongi lisensi pialang dari FSA Seychelles sebagai bagian dari ekspansi bisnis global. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Elev8 memperoleh Securities Dealer Licence (SDL) dari Financial Services Authority (FSA) Seychelles. Lisensi tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnis sekaligus memperkuat penerapan tata kelola dan kepatuhan regulasi.

Sebelum mendapatkan lisensi, Elev8 harus menjalani proses pemeriksaan oleh FSA Seychelles yang mencakup sejumlah aspek, termasuk manajemen risiko, pengawasan, dan tata kelola perusahaan.

Proses tersebut menjadi bagian dari persyaratan regulator untuk memastikan perusahaan memenuhi standar yang ditetapkan.

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Lisensi dari regulator dinilai memiliki peran penting bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan.

Kepatuhan terhadap ketentuan regulator dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi mitra dan klien dalam menilai transparansi serta kredibilitas sebuah broker.

Perwakilan Elev8 mengatakan kepatuhan regulasi menjadi salah satu dasar perusahaan dalam menjalankan operasional.

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“Di Elev8, kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola yang efektif, dan perlindungan klien merupakan dasar dari cara kami beroperasi,” ujarnya.

Menurutnya, perolehan lisensi FSA Seychelles juga menjadi tonggak dalam upaya perusahaan mempertahankan standar regulasi dan memberikan layanan kepada klien.

Elev8 mengantongi lisensi pialang dari FSA Seychelles sebagai bagian dari ekspansi bisnis global.

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