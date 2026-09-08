Perkuat Fisik dan Mental Atlet, KONI Klungkung Gelar Training Center

jpnn.com, KLUNGKUNG - KONI Klungkung menggelar program pemusatan latihan atau Training Center (TC) bagi atlet dari berbagai cabang olahraga sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) mendatang.

Ketua KONI Klungkung Anak Agung Gde Anom mengatakan program tersebut digelar untuk menyelaraskan kondisi fisik atlet dari seluruh cabang olahraga sebelum memasuki tahapan latihan teknis.

“Tujuan utama dari TC ini adalah untuk membangun fondasi fisik dan mental yang kokoh, sehingga para atlet tidak hanya siap secara strategi, tetapi juga memiliki daya juang tinggi guna meningkatkan perolehan medali dan mengharumkan nama Kabupaten Klungkung di ajang Porprov mendatang,” ujar Gde Anom, dalam keterangannya, Selasa (8/9).

Program latihan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Federasi Olahraga Kabaddi Seluruh Indonesia (FOKSI) Klungkung Wayan Sukedana.

Menurutnya, latihan fisik secara terpusat membantu meningkatkan stamina dan kondisi fisik atlet dari berbagai cabang olahraga.

“Khusus untuk cabang olahraga Kabaddi, program ini sangat bagus karena disiplin kami membutuhkan kondisi fisik yang prima. Gerakan-gerakan yang diajarkan dalam latihan fisik ini sepenuhnya mendukung peningkatan kemampuan spesifik atlet di lapangan,” kata Wayan.

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Antusiasme juga ditunjukkan para atlet yang mengikuti program tersebut. Dimas dan Marcel dari sasana Jepun Muay Thai menilai Training Center memberikan pengalaman latihan yang menantang sekaligus bermanfaat untuk menghadapi pertandingan.

Marcel mengatakan latihan tersebut turut membantu mempersiapkan mental atlet sebelum mengikuti Porprov dan kompetisi lainnya.