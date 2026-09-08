Perkuat Fisik dan Mental Atlet, KONI Klungkung Gelar Training Center
jpnn.com, KLUNGKUNG - KONI Klungkung menggelar program pemusatan latihan atau Training Center (TC) bagi atlet dari berbagai cabang olahraga sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) mendatang.
Ketua KONI Klungkung Anak Agung Gde Anom mengatakan program tersebut digelar untuk menyelaraskan kondisi fisik atlet dari seluruh cabang olahraga sebelum memasuki tahapan latihan teknis.
“Tujuan utama dari TC ini adalah untuk membangun fondasi fisik dan mental yang kokoh, sehingga para atlet tidak hanya siap secara strategi, tetapi juga memiliki daya juang tinggi guna meningkatkan perolehan medali dan mengharumkan nama Kabupaten Klungkung di ajang Porprov mendatang,” ujar Gde Anom, dalam keterangannya, Selasa (8/9).
Program latihan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Federasi Olahraga Kabaddi Seluruh Indonesia (FOKSI) Klungkung Wayan Sukedana.
Menurutnya, latihan fisik secara terpusat membantu meningkatkan stamina dan kondisi fisik atlet dari berbagai cabang olahraga.
“Khusus untuk cabang olahraga Kabaddi, program ini sangat bagus karena disiplin kami membutuhkan kondisi fisik yang prima. Gerakan-gerakan yang diajarkan dalam latihan fisik ini sepenuhnya mendukung peningkatan kemampuan spesifik atlet di lapangan,” kata Wayan.
Antusiasme juga ditunjukkan para atlet yang mengikuti program tersebut. Dimas dan Marcel dari sasana Jepun Muay Thai menilai Training Center memberikan pengalaman latihan yang menantang sekaligus bermanfaat untuk menghadapi pertandingan.
Marcel mengatakan latihan tersebut turut membantu mempersiapkan mental atlet sebelum mengikuti Porprov dan kompetisi lainnya.
KONI Klungkung menggelar Training Center untuk memperkuat fisik dan mental atlet jelang Porprov.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Membanggakan, Atlet Akuatik Klungkung Sabet 5 Medali di Gajahmada Swimming Competition
- Atlet Klungkung Sumbang Tiga Emas untuk Tim Kabaddi Bali di Kerjunas 2026
- 7.515 Atlet Unjuk Gigi di Popda Jateng 2026, Ahmad Luthfi Tekankan Harus Sportif
- J Trust Bank Gandeng Atlet Padel Chifumi Sato
- KONI Klungkung Siapkan 285 Atlet Menuju Porprov Bali 2027
- Hasil Lengkap 64 Besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026: 4 Wakil Indonesia Termasuk Jojo Menang