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Perkuat Industri, OJK Targetkan Bank Syariah Setara BSI

Perkuat Industri, OJK Targetkan Bank Syariah Setara BSI
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PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Foto dok BSI

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memperkuat keuangan syariah dengan mendorong lahirnya bank-bank berskala besar yang setara dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan salah satu kekuatan utama ke depan terletak pada penguatan infrastruktur dan permodalan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dian dalam ajang Indonesia Islamic Finance Summit 2026 yang berlangsung di Hotel Four Points Makassar pada Senin (2/11).

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"Kami ke depan akan melihat berbagai keuangan syariah akan memiliki kapasitas yang besar,” kata Dian. 

OJK menargetkan setidaknya muncul tiga hingga empat bank syariah jumbo baru pada 2027 agar industri memiliki daya saing yang kuat.

Dian menjelaskan pentingnya skala modal (size) bagi perbankan syariah karena ukuran institusi yang kecil akan membatasi kapasitas bisnisnya.

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Menurut Dian, bank dengan kapasitas permodalan yang terbatas sangat sulit untuk menciptakan terobosan atau loncatan bisnis signifikan.

Regulator pun menggalakkan langkah konsolidasi struktural demi mencegah dominasi pasar secara tunggal oleh satu institusi raksasa.

OJK akan memperkuat keuangan syariah dengan mendorong lahirnya bank-bank berskala besar yang setara dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).

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