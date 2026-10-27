Perkuat Industri Penjaminan, Jamkrindo Pacu Penguatan Bisnis & Optimalisasi Portofolio

jpnn.com, SEMARANG - PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo terus memperkuat kinerja bisnis dan perannya dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K).

Hingga September 2026, Jamkrindo secara konsolidasi mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp271,20 triliun, dengan jumlah terjamin mencapai 2,97 juta UMKM-K dan dukungan terhadap 9,46 juta tenaga kerja.

Sejalan dengan capaian tersebut, Jamkrindo juga membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp1,1 triliun.

Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari mengatakan pencapaian kinerja tersebut mencerminkan strategi bisnis yang adaptif, pengelolaan risiko yang kuat, serta optimalisasi peluang pertumbuhan secara terukur.

Menurutnya, perusahaan perlu terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas portofolio agar dapat memperkuat daya saing serta memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

“Bagi Jamkrindo, menjaga kinerja bukan semata-mata tentang pertumbuhan bisnis, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut memiliki fondasi yang kuat dan memberikan manfaat jangka panjang. Karena itu, kami terus memperkuat kapasitas perusahaan, meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, serta mengoptimalkan peluang bisnis agar dapat memberikan kontribusi yang semakin besar bagi UMKM dan perekonomian nasional,” ujar Abdul Bari di sela-sela kegiatan Pemimpin Redaksi Gathering Jamkrindo, Jumat (23/10).

Sejalan dengan penguatan kinerja tersebut, Jamkrindo mendukung arahan pemegang saham terkait streamlining klaster penjaminan konvensional dan syariah sebagai langkah strategis untuk membangun struktur industri yang lebih efisien, terintegrasi dan optimal.

Langkah tersebut sejalan dengan aspirasi pemerintah untuk membangun perusahaan BUMN yang feasible, sizeable, sustainable, dan global player.