menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Produk » Perkuat Industri Tekstil Digital, Epson Meluncurkan Printer SureColor SC-F20030

Perkuat Industri Tekstil Digital, Epson Meluncurkan Printer SureColor SC-F20030

Perkuat Industri Tekstil Digital, Epson Meluncurkan Printer SureColor SC-F20030
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Epson Indonesia meluncurkan printer SureColor SC-F20030 pada pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2026. Foto: Epson

jpnn.com, SURABAYA - Epson Indonesia meluncurkan printer SureColor SC-F20030 pada pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2026.

Kehadiran printer dye-sublimation berukuran 76 inci itu merupakan komitmen Epson dalam mendukung transformasi industri tekstil nasional yang mengarah pada proses produksi digital, berkecepatan tinggi, dan berkelanjutan.

Head of Vertical Business Epson Indonesia, Ario Aditya mengungkapkan SC-F20030 diluncurkan di tengah meningkatnya kebutuhan industri terhadap solusi pencetakan yang menghasilkan produktivitas tinggi, sekaligus memberikan fleksibilitas dalam memenuhi permintaan pasar yang semakin beragam.

Baca Juga:

Menurut dia, transformasi digital di industri tekstil bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk menjaga daya saing.

Pelaku industri dituntut mampu memproduksi lebih cepat, lebih fleksibel, dan tetap menjaga kualitas secara konsisten.

"Kami terus mengembangkan inovasi yang membantu pelanggan menghadapi perubahan tersebut, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjalankan proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan," ujar Ario.

Baca Juga:

Epson SC-F20030 hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan performa tinggi, kualitas cetak konsisten, serta kemampuan beroperasi secara berkelanjutan dalam skala produksi besar.

SC-F20030 merupakan pengembangan dari model sebelumnya, SC-F11030, yang dikenal dengan produktivitas dan kualitas cetaknya.

Epson Indonesia meluncurkan printer SureColor SC-F20030 pada pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI