Perkuat Industri Tekstil Digital, Epson Meluncurkan Printer SureColor SC-F20030

jpnn.com, SURABAYA - Epson Indonesia meluncurkan printer SureColor SC-F20030 pada pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2026.

Kehadiran printer dye-sublimation berukuran 76 inci itu merupakan komitmen Epson dalam mendukung transformasi industri tekstil nasional yang mengarah pada proses produksi digital, berkecepatan tinggi, dan berkelanjutan.

Head of Vertical Business Epson Indonesia, Ario Aditya mengungkapkan SC-F20030 diluncurkan di tengah meningkatnya kebutuhan industri terhadap solusi pencetakan yang menghasilkan produktivitas tinggi, sekaligus memberikan fleksibilitas dalam memenuhi permintaan pasar yang semakin beragam.

Menurut dia, transformasi digital di industri tekstil bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk menjaga daya saing.

Pelaku industri dituntut mampu memproduksi lebih cepat, lebih fleksibel, dan tetap menjaga kualitas secara konsisten.

"Kami terus mengembangkan inovasi yang membantu pelanggan menghadapi perubahan tersebut, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjalankan proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan," ujar Ario.

Epson SC-F20030 hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan performa tinggi, kualitas cetak konsisten, serta kemampuan beroperasi secara berkelanjutan dalam skala produksi besar.

SC-F20030 merupakan pengembangan dari model sebelumnya, SC-F11030, yang dikenal dengan produktivitas dan kualitas cetaknya.