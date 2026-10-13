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Perkuat Industrialisasi Nasional, MIND ID Raih Excellence in Strategic Mining Investment

Perkuat Industrialisasi Nasional, MIND ID Raih Excellence in Strategic Mining Investment
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MIND ID meraih penghargaan Excellence in Strategic Mining Investment dalam ajang Investor Daily Summit 2026. Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi industri mineral nasional terus menunjukkan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi Indonesia.

Melalui investasi strategis dan pengembangan hilirisasi yang terintegrasi, sektor pertambangan tidak lagi hanya menjadi penghasil komoditas, tetapi berkembang menjadi penggerak industrialisasi yang memperkuat nilai tambah, investasi, dan penerimaan negara.

Ini memastikan kekayaan mineral Indonesia mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar di dalam negeri sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

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Perkuat Industrialisasi Nasional, MIND ID Raih Excellence in Strategic Mining Investment

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Ketua Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan investasi kini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional telah meningkat hingga mendekati 38 persen hingga 39 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kisaran 28 persen hingga 32 persen pada periode sebelumnya.

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Dalam satu dekade terakhir, total realisasi investasi yang masuk ke Indonesia bahkan telah mencapai sekitar Rp9.100 triliun.

Rosan juga menegaskan hilirisasi merupakan mesin transformasi ekonomi Indonesia karena mampu membangun rantai industri yang utuh di dalam negeri sehingga nilai tambah, investasi, dan aktivitas ekonomi dapat semakin banyak dinikmati oleh Indonesia.

MIND ID meraih penghargaan Excellence in Strategic Mining Investment dalam ajang Investor Daily Summit 2026

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