menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Internet » Perkuat Infrastruktur Digital, Diskominfo Tangsel Siap Optimalkan Teknologi IPv6

Perkuat Infrastruktur Digital, Diskominfo Tangsel Siap Optimalkan Teknologi IPv6

Perkuat Infrastruktur Digital, Diskominfo Tangsel Siap Optimalkan Teknologi IPv6
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Diskominfo Tangsel menegaskan bahwa teknologi IPv6 yang telah terbangun akan terus dioptimalkan guna mendukung percepatan transformasi digital yang inklusif. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali mencatatkan prestasi di bidang transformasi digital.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkot Tangsel meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah terbaik di Indonesia dalam implementasi Internet Protocol Version 6 (IPv6).

Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada ajang IPv6 Enhanced Net 5.5G Conference di Jakarta baru-baru ini.

Baca Juga:

Direktur Telekomunikasi Komdigi, Aju Widya Sari mengatakan apresiasi ini menjadi bukti nyata bahwa Tangsel telah siap menghadapi lonjakan konektivitas masa depan.

"Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah berani Tangsel yang melakukan migrasi protokol internet di saat daerah lain masih terpaku pada protokol lama," ujar Aju Widya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Tangerang Selatan, Tubagus Asep Nurdin mengatakan pencapaian ini merupakan turunan dari misi besar "Digital Excellence" yang diusungnya.

Baca Juga:

Menurut dia, infrastruktur jaringan adalah tulang punggung dari seluruh layanan publik.

Tanpa protokol yang mumpuni, integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hanya akan menjadi wacana tanpa daya dukung yang kuat.

Diskominfo Tangsel menegaskan bahwa teknologi IPv6 yang telah terbangun akan terus dioptimalkan guna mendukung percepatan transformasi digital yang inklusif.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI