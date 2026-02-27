Perkuat Infrastruktur Energi Nasional, PLN Enjiniring Raih 2 Penghargaan ITAY 2026

jpnn.com, JAKARTA - PLN Enjiniring meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesia Top Achievements of the Year (ITAY) 2026 yang digelar di Grand Studio Metro TV.

Pada malam penganugerahan tersebut, PLN Enjiniring dianugerahi Excellence in Engineering Partnership for National Energy Infrastructure 2026 (Kategori Perusahaan) serta Best Transformational Leader in Energy Engineering 2026 (Kategori Kepemimpinan).

Penghargaan kepemimpinan diterima langsung oleh Chairani Rachmatullah, Direktur Utama PLN Enjiniring.

Dewan juri ITAY menilai PLN Enjiniring sebagai mitra engineering strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan kelistrikan nasional yang andal dan berkelanjutan.

Penghargaan itu diberikan atas transformasi organisasi yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyelarasan struktur agar lebih agile dan responsif terhadap kebutuhan proyek strategis nasional, hingga perubahan cara kerja melalui digitalisasi proses engineering berbasis data untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akurasi delivery.

Penguatan budaya kerja yang kolaboratif, profesional, dan berorientasi pada excellence turut menjadi fondasi dalam memastikan konsistensi kinerja dan dampak jangka panjang.

Upaya tersebut diperkuat melalui capacity building SDM engineering secara berkelanjutan melalui strategic partnership dengan institusi pendidikan, mitra global, dan pelaku industri.

Alhasil, PLN Enjiniring dinilai mampu memperkuat reliabilitas sistem kelistrikan nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi Indonesia.