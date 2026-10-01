Perkuat Infrastruktur Konektivitas Digital, InfraNexia dan CCSI-KD Garap SKKL SUB-2

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Infrastruktur Indonesia (InfraNexia), operating company dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom memperkuat kolaborasi strategis bersama PT CCSI Konektivitas Digital (CCSI-KD) dalam pengembangan infrastruktur konektivitas digital melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan (BAK) Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) SUB-2.

Penandatanganan dilakukan Direktur Planning InfraNexia Ronny Arnaz dan Direktur Utama CCSI-KD Peter Djatmiko di Bali, beberapa waktu lalu.

Kesepakatan tersebut menjadi kelanjutan dari kerja sama antara Telkom dan CCSI dalam rencana pembangunan SKKL SUB-2 yang dirancang untuk menghubungkan Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

Kolaborasi ini menegaskan komitmen kedua perusahaan dalam mengembangkan infrastruktur kabel laut untuk menjawab kebutuhan kapasitas yang terus meningkat.

Direktur Planning InfraNexia Ronny Arnaz mengatakan, pertumbuhan trafik dan layanan digital perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai.

Ronny menyampaikan pengembangan infrastruktur konektivitas membutuhkan sinergi yang kuat dan perencanaan jangka panjang.

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"Melalui pengembangan SKKL SUB-2 bersama CCSI-KD, kami ingin membangun fondasi yang semakin andal untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan data sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi perkembangan ekosistem digital nasional,” ujar Ronny.

Melalui BAK tersebut, InfraNexia dan CCSI-KD akan melanjutkan berbagai tahapan persiapan pembangunan SKKL SUB-2, meliputi aspek teknis, komersial, hingga penyusunan perjanjian definitif.