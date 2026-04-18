Perkuat Infrastruktur Layanan Kesehatan Daerah, ADHI Persada Gedung Bangun RSUD Kondosapata

jpnn.com, JAKARTA - PT Adhi Karya (ADHI) melalui anak usahanya, PT Adhi Persada Gedung (APG) mendukung pembangunan infrastruktur nasional di sektor kesehatan, melalui pembangunan dan renovasi RSUD Kondosapata di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Dalam proyek ini, APG tergabung dalam Kerja Sama Operasi (KSO) bersama HEBSA dan Sangkuriang.

Plt Direktur Utama APG, Hanif Setyo Nugroho menyampaikan keterlibatan APG dalam proyek ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Adapun lingkup pekerjaan mencakup keseluruhan tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pemeliharaan, sebagai bagian dari program Pemenuhan PHTC Bidang Kesehatan Tahap 3.

Hanif menjelaskan proyek ini berdiri di atas lahan seluas 2,9 Ha dan diharapkan bisa menjadi salah satu fasilitas kesehatan representatif di wilayah Mamasa.

Pembangunan rumah sakit ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konstruksi secara fisik, tetapi juga pada upaya menghadirkan infrastruktur layanan kesehatan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui proyek ini, APG berperan dalam mendukung tersedianya fasilitas kesehatan yang lebih layak, fungsional, serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan medis masyarakat secara optimal.

“APG berkomitmen untuk menghadirkan kualitas konstruksi yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan layanan publik. Melalui proyek RSUD Kondosapata, kami berharap dapat turut mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Mamasa,” ujar Hanif.(chi/jpnn)