Perkuat Infrastruktur Teknologi, Danantara Teken MoU dengan Thales
jpnn.com, JAKARTA - Danantara Indonesia menilai empat sektor teknologi di bidang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), sistem pertahanan, teknologi digital, dan keamanan siber merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan penguatan kedaulatan nasional.
Melihat urgensi tersebut, Danantara Indonesia dan Thales menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
Managing Director Strategic Technology Initiatives CTO Office Danantara Indonesia Ricardo Irwan Rei menilai pengalaman Thales di Indonesia selama hampir 50 tahun cukup menjadi modal untuk mewujudkan perekonomian.
Thales dinilai telah berhasil menghadirkan keahlian kelas dunia di bidang pertahanan, kedirgantaraan, keamanan siber, dan solusi digital yang dirancang untuk mendukung lingkungan operasional yang sangat kritis.
“MoU menetapkan kerangka kolaborasi strategis di bidang AI, sistem pertahanan, teknologi digital, dan keamanan siber sebagai dasar untuk menjajaki peluang investasi nasional,” kata Rei, di Jakarta, Jumat (25/9).
Menurut dia, potensi kerja sama yang akan dieksplorasi mencakup manufaktur teknologi pertahanan, fasilitas pemeliharaan dan layanan, sistem keamanan bandara, pengembangan terapan AI, pusat operasi keamanan siber, serta pengembangan teknologi pasca-kuantum.
Selain menggabungkan kapasitas investasi Danantara Indonesia dengan keahlian teknologi Thales, kemitraan juga membuka peluang kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam ekosistem Danantara Indonesia yang bergerak di industri terkait.
Rei menyebut pada akhirnya, investasi-investasi tersebut diharapkan dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih luas serta meningkatkan kualitas layanan publik dan peluang bagi masyarakat Indonesia.
Danantara Indonesia menilai empat sektor teknologi di bidang Kecerdasan Buatan, sistem pertahanan, teknologi digital menjadi pendorong ekonomi nasional
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