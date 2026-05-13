Perkuat Inklusivitas, BCA Syariah Hadirkan 'Sahabat Berkahmu' untuk Nasabah

jpnn.com, JAKARTA - BCA Syariah menghadirkan proposisi merk baru “Sahabat Berkahmu” diusia ke-16 tahun.

Presiden Direktur BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum mengatakan program itu diluncurkan guna memperkuat komitmen perusahaan yang tak sekadar menjadi penyedia layanan keuangan.

Namun, sebagai sahabat yang menemani nasabah di setiap momen perjalanan hidup mereka, dari tantangan hingga keberlimpahan, dengan landasan nilai-nilai syariah yang penuh berkah.

Yuli menyebut proposisi nilai brand ini hadir berlandaskan rekam jejak yang kuat.

“Per April 2026, total aset BCA Syariah telah mencapai Rp 19,9 triliun, tumbuh 18,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ucap Yuli.

Yuli menjelaskan penguatan layanan turut didukung oleh 79 jaringan yang tersebar di berbagai kota besar Indonesia.

“Sahabat Berkahmu ingin hadir lebih dalam, bukan hanya di transaksi, tetapi di setiap ikhtiar nasabah dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah,” kata Yuli.

Tiga Langkah Konkret Beriringan