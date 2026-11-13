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Perkuat Integrasi Ekonomi Digital Kawasan, Indonesia Siap Tandatangani ASEAN DEFA

Perkuat Integrasi Ekonomi Digital Kawasan, Indonesia Siap Tandatangani ASEAN DEFA
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan akan bertolak ke Manila, Filipina, untuk melakukan penandatanganan ASEAN DEFA pada 14 November 2026 mendatang. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia kembali mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan utama ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara dengan nilai transaksi bruto (Gross Merchandise Value/GMV) yang mendekati angka 100 miliar dolar AS pada 2025.

Capaian tersebut mencatatkan pertumbuhan sekitar 14 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) sekaligus menjadi yang terbesar di kawasan ASEAN.

Data positif tersebut merujuk pada laporan e-Conomy SEA 2025. Pencapaian ini sejalan dengan langkah Pemerintah Indonesia yang secara konsisten menempatkan penguatan ekosistem ekonomi digital sebagai salah satu agenda strategis nasional.

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"Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara memang terus menunjukkan tren yang menjanjikan seiring masifnya adopsi teknologi oleh masyarakat," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan resminya.

Dengan dukungan basis pasar yang mencapai lebih dari 680 juta penduduk, ASEAN kini dipandang sebagai salah satu kawasan dengan potensi ekonomi digital terbesar di dunia.

Untuk mengoptimalkan potensi raksasa tersebut di tengah dinamika transformasi digital global, negara-negara anggota ASEAN mengambil langkah strategis melalui penyusunan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

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Perjanjian kerangka kerja ini merupakan inisiatif penting yang pertama kali digagas pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 lalu.

Melalui DEFA, negara-negara di kawasan diharapkan dapat menyelaraskan aturan main, mempermudah arus perdagangan digital lintas batas, serta menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif bagi seluruh pelaku usaha di Asia Tenggara.

Indonesia kembali mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan utama ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara dengan nilai transaksi bruto USD100 miliar pada 2025.

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