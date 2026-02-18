Perkuat Jaringan di Sumsel, Indosat Gunakan AI Untuk Tangkal Penipuan

jpnn.com, PALEMBANG - Menjelang momentum Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) memastikan kesiapan infrastruktur jaringan di wilayah Kota Palembang dan Sumatera Selatan.

Selain meningkatkan kapasitas, IOH juga mengandalkan teknologi Artificial Inttelligence (AI) untuk melindungi pelanggan dari ancaman penipuan digital.

Executive Vice President (EVP) head of Circle Indosat Sumatera Agus Sulistio mengajak masyarakat di Sumsel untuk memanfaatkan layanan IM3 dan Tri sebagai solusi komunikasi yang andal ditengah lonjakan trafik saat hari raya.

"Kami sudah menyiapkan teknologi mutakhir, termasuk Aivolusi 5G untuk memfilter berbagai modus penipuan yang marak terjadi saat ini. Silakan masyarakat memilih layanan yang sesuai kebutuhan," ungkap Agus, Rabu (17/2/2026).

Menanggapi maraknya pesan singkat (spam) dan tautan palsu (phishing) yang kerap menyasar pengguna ponsel, IOH mengintegrasikan sistem berbasis AI. Teknologi ini diklaim mampu mendeteksi dan menyaring indikasi penipuan secara presisi dan real-time.

Agus menegaskan bahwa keamanan data pelanggan adalah prioritas utama.

"Sistem AI kami bekerja sebagai filter. Ini adalah komitmen kami untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga aman bagi pelanggan," kata Agus.

Guna mengantisipasi lonjakan trafik data akibat aktivitas media sosial dan video call saat lebaran, Indosat telah melakukan langkah strategis.