Perkuat Jaringan Global Travel Rule, VerifyVASP Akuisisi Sygna

jpnn.com, JAKARTA - VerifyVASP, penyedia solusi Travel Rule terkemuka, hari ini mengumumkan akuisisi terhadap Sygna, penyedia solusi asal Jepang yang telah dikenal luas di industri.

Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi ekspansi global VerifyVASP, sekaligus memperkuat posisinya sebagai penyedia infrastruktur kepatuhan utama bagi Virtual Asset Service Providers (VASPs) di berbagai pasar internasional.

Akuisisi ini menandai momen penting dalam perkembangan lanskap Travel Rule secara global.

Dengan mengintegrasikan Sygna ke dalam jaringannya, VerifyVASP mendorong konsolidasi pasar yang sebelumnya terfragmentasi menjadi sebuah jaringan kepatuhan yang lebih terintegrasi dan saling terhubung, sejalan dengan regulasi nasional, standar Financial Action Task Force (FATF), serta persyaratan perlindungan data global.

VerifyVASP mengandalkan Verified Network, yaitu jaringan global yang memungkinkan pertukaran data antar VASP secara aman, cepat, dan terstandarisasi. Dengan masuknya Sygna, jaringan ini kini semakin luas, baik dari sisi jangkauan wilayah maupun jumlah mitra yang terhubung.

Pengguna Sygna tetap dapat menggunakan layanan seperti biasa, dan secara bertahap akan diintegrasikan ke dalam Verified Network sesuai dengan aturan di masing-masing negara. Proses ini diharapkan dapat memperluas konektivitas antar-pasar dan mempermudah kerja sama lintas negara.

Di sisi lain, pengguna VerifyVASP juga akan mendapatkan akses ke lebih banyak mitra yang telah memenuhi regulasi, sehingga proses transaksi lintas negara menjadi lebih efisien dan lancar.

Melalui akuisisi ini, VerifyVASP makin memperkuat posisinya sebagai salah satu penyedia standar dalam infrastruktur kepatuhan Travel Rule secara global.