jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, pusat konvensi dan pameran yang berlokasi di BSD City, Tangerang, terus memperkuat kapabilitasnya sebagai venue Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE).

Penguatan kapabilitas itu dilakukan melalui peningkatan fasilitas, pengembangan layanan terintegrasi, serta inisiatif keberlanjutan.

Langkah itu merupakan bagian dari upaya untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan acara yang makin beragam, sekaligus menghadirkan pengalaman yang optimal bagi pengunjung dan penyelenggara acara.

Sejak beroperasi pada 2015, lokasi acara yang berada di kawasan BSD City itu tercatat telah menjadi lokasi penyelenggaran bagi lebih dari 3.300 acara, dengan total kunjungan mencapai sekitar 20,25 juta orang.

Seiring dengan perkembangan tersebut berbagai pembaruan fasilitas dilakukan sepanjang 2026.

Itu mencakup pemasangan Nusantara Carpet, revitalisasi fasilitas toilet, penambahan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta peningkatan sistem trench dan partisi hall.

Tak sampai situ saja, pembaruan lainnya juga dilakukan, meliputi peremajaan Organizer Room dan Green Room bagi performer dan speaker.

Lalu, penyegaran visual dan menu SALT Restaurant, serta pengembangan layanan banquet untuk mendukung kebutuhan konsumsi selama penyelenggaraan acara.