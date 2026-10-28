Perkuat Karakter Kader, NasDem Gelar Sekolah Pemikiran Bung Hatta

jpnn.com, JAKARTA - Partai NasDem menggelar sekolah kelas khusus pemikiran Bung Hatta di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Kegiatan tersebut diharapkam bisa memperkuat karakter dan integritas para kader NasDem.

Dalam kegiatan tersebut NasDem menggandeng Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan.

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Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan acara ini merupakan kelas mandiri pertama dalam program Sekolah Pemikiran Bung Hatta.

NasDem, kata dia, terus mengembangkan tradisi diskusi dan literasi.

“Ini terus-menerus kami upayakan baik diskusi buku, bedah buku maupun bedah film sebagai bagian dari upaya kami menuju partai modern yang sesungguhnya,” kata Hermawi dalam siaran persnya.

Dia menambahkan kegiatan ini diikuti 50 kader NasDem yang menduduki posisi pimpinan maupun anggota legislatif dari wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Sementara itu, Ketua Yayasan Hatta Halida Hatta mengatakan pemikiran Bung Hatta relevan sebagai landasan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan masyarakat.