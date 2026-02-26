menu
Perkuat Keamanan Identitas Digital Berbasis Jaringan, IPification dan Telin Rilis MNV
Telin menjalin kemitraan strategis dengan IPification untuk menghadirkan Telin Mobile Network Verification (MNV). Foto: Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menjalin kemitraan strategis dengan IPification untuk menghadirkan Telin Mobile Network Verification (MNV).

Solusi digital identity berbasis jaringan itu memungkinkan proses autentikasi pengguna berlangsung secara aman, instan, dan tanpa OTP maupun aplikasi tambahan, dengan memanfaatkan kapabilitas jaringan seluler sebagai fondasi kepercayaan digital.

Peluncuran ini merupakan langkah strategis Telin dalam memperkuat portofolio Telco API sekaligus menjawab kebutuhan industri akan sistem autentikasi yang lebih aman dan efisien.

Telin MNV telah tersedia dan teruji pada lebih dari 40 jaringan seluler di berbagai negara.

SVP Messaging, Mobile Identity & Voice Telin John Tolton menyampaikan inovasi ini dapat memperkaya kapabilitas autentikasi lintas jaringan.

“Kami antusias melengkapi portofolio Telco API Telin dengan dukungan standar TS.43, yang memungkinkan pelanggan Android yang terhubung ke Wi-Fi tetap dapat diautentikasi tanpa perlu mengaktifkan data seluler. Perkembangan ini penting bagi komunitas pengembang OTT dan operator seluler, karena memperkaya opsi autentikasi sambil mendukung pendapatan autentikasi SMS yang ada,” jelasnya.

Di tengah pertumbuhan pesat layanan digital seperti keuangan, e-commerce, gaming, platform OTT, hingga layanan publik, metode autentikasi berbasis OTP SMS semakin menghadapi tantangan, mulai dari ancaman phishing, SIM swap, hingga bot attack.

Kondisi ini mendorong kebutuhan akan pendekatan baru yang lebih andal tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna.

Telin menjalin kemitraan strategis dengan IPification untuk menghadirkan Telin Mobile Network Verification (MNV).

