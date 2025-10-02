Perkuat Keamanan Listrik, PLN & Nawakara Berkolaborasi Gelar Simulasi

jpnn.com, BEKASI - PLN UPT Pulogadung bersama Nawakara menggelar Simulasi Penanganan Huru Hara dan Penjinakan Bom untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan operasional kelistrikan nasional.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Objek Vital Nasional (Obvitnas) ini mendapat dukungan penuh dari, Polres Metro Bekasi Kota, serta Tim Gegana Brimob Kelapa Dua.

Sebagai unit yang mengelola pasokan listrik untuk wilayah strategis, PLN UPT Pulogadung memandang penting upaya antisipasi terhadap potensi ancaman yang bisa mengganggu stabilitas sistem kelistrikan.

Melalui simulasi ini, seluruh personel keamanan dilatih agar tanggap, disiplin, dan mampu berkoordinasi lintas instansi dalam menghadapi situasi darurat.

Latihan dimulai dengan skenario aksi massa yang memanas di depan gerbang PLN UPT Pulogadung. Tim satuan pengamanan (satpam) segera melakukan pengamanan awal dan melaporkan kondisi ke manajemen.

Situasi kemudian ditangani dengan bantuan Polres Metro Bekasi Kota yang menurunkan pasukan Dalmas lengkap dengan barikade hingga water cannon untuk meredam kerusuhan.

Manajer PLN UPT Pulogadung, Rizal Pahlevi, menuturkan simulasi ini menjadi bagian penting dari agenda rutin PLN dalam memperkuat sistem keamanan.

“Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang kami lakukan sebagai bagian dari komitmen menjaga keamanan dan kesiapsiagaan. Mengingat wilayah kami termasuk dalam objek vital nasional yang harus selalu dijaga, maka kami perlu memastikan seluruh personel siap menghadapi berbagai kondisi yang bisa berubah sewaktu-waktu," kata Rizal.