Perkuat Keandalan Distribusi Energi Nasional, Pertamina Patra Niaga Jalin Mou dengan HMSI

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Program General Maintenance bersama PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI), pada Jumat (14/11).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dan Sales Director PT Hino Motors Sales Indonesia, Susilo Darmawan.

Melalui MoU ini, sebanyak 2.773 unit armada mobil tangki Pertamina Patra Niaga yang menggunakan Hino akan dikelola dalam program General Maintenance selama 10 tahun ke depan.

Mars Ega menyampaikan HMSI merupakan mitra strategis dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional.

Dengan porsi armada Hino yang mencapai sebagian besar dari total mobil tangki Pertamina Patra Niaga, keberlanjutan operasional dan konsistensi layanan sangat bergantung pada kesiapan armada tersebut.

“Selain memastikan aspek 4A yakni availability, accessibility, acceptability, dan affordability, ditambah sustainability, melalui kerjasama ini seluruh unit mobil tangki bisa tetap dalam kondisi prima dan distribusi energi kepada masyarakat Indonesia berlangsung aman, lancar, dan tanpa hambatan. Untuk itu, kolaborasi pemeliharaan terpadu dengan Hino diharapkan memperkuat reliability armada di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Mars Ega.

Mars Ega juga menegaskan pentingnya memastikan seluruh unit beroperasi sesuai standar keselamatan, khususnya menjelang periode Natal Tahun Baru serta Ramadan Idulfitri, ketika kebutuhan energi masyarakat meningkat signifikan.

“Kami sangat mengapresiasi kepercayaan Pertamina Patra Niaga kepada Hino. Kolaborasi ini bukan sekadar perawatan kendaraan, tetapi solusi menyeluruh untuk menciptakan efisiensi dan keselamatan operasional. Kami berkomitmen menghadirkan solusi komprehensif untuk memastikan setiap unit Hino beroperasi optimal, tanpa gangguan dan mendukung Pertamina Patra Niaga mencapai visi operasional dengan zero accident dan zero downtime,” kata Susilo Darmawan.(chi/jpnn)