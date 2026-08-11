Perkuat Keandalan Distribusi Energi, Pertamina Patra Niaga Rampungkan Docking 12 Kapal

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga merampungkan proses docking terhadap 12 kapal sebagai bagian dari program pemeliharaan berkala (planned maintenance) pada periode Februari hingga Juli 2026.

Langkah ini merupakan komitmen perusahaan dalam memastikan armada laut selalu memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kelaiklautan guna mendukung kelancaran distribusi energi nasional.

Sebanyak 12 kapal yang telah menyelesaikan proses docking terdiri atas 2 kapal Crude, 3 kapal Gas & Petrochemical, 4 kapal Product-I, dan 3 kapal Product-II.

Armada tersebut meliputi MT Serui, MT Gede, Transko Bima, Transko Aquila, Transko Aries, PIS Cepu, MT Matindok, MT Kasim, MT Pegadun, MT Sambu, MT Kamojang, dan MT Pasaman.

Seluruh kegiatan pemeliharaan dilaksanakan di beberapa galangan kapal nasional melalui inspeksi, perawatan menyeluruh, penggantian komponen, serta pengujian operasional sebelum kapal kembali bertugas mendukung distribusi energi nasional.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan seluruh proses docking dirancang agar pemeliharaan armada dapat berjalan beriringan dengan operasional distribusi energi sehingga tidak mengganggu pasokan kepada masyarakat.

Dia menyampaikan program docking merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memastikan pemeliharaan armada berjalan beriringan dengan operasional distribusi energi.

"Melalui pengaturan jadwal armada yang terencana, kami memastikan kontinuitas pasokan BBM, LPG, avtur, dan produk energi lainnya kepada masyarakat tetap terjaga," ujar Kitty dalam keterangannya, Selasa (11/8).