Perkuat Kebersamaan, Citra Maja City Gelar Beragam Kegiatan Komunitas

jpnn.com, JAKARTA - Citra Maja City terus berkembang menjadi salah satu kawasan hunian modern di bagian barat Jakarta.

Sebagai kota terpadu seluas 2.000 hektar yang dikembangkan oleh Ciputra Group, Citra Maja City telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kehidupan sehari-hari, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat hiburan dan komersial, rumah ibadah, ruang terbuka hijau.

Dept. Head Marketing Communication Citra Maja City Raymond Christantyo mengatakan selain fasilitas pihaknya tidak hanya fokus menghadirkan hunian berkualitas dan infrastruktur modern, tetapi juga membangun kehidupan sosial.

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“Dalam beberapa waktu terakhir, Citra Maja City sukses menjadi tuan rumah berbagai kegiatan yang mendapat antusiasme tinggi dari warga dan masyarakat sekitar,” ujar Raymond, Selasa (23/6).

Salah satunya adalah penyelenggaraan Turnamen Terbuka Catur Nonmaster Dimyati Cup 2026 yang berlangsung pada Mei 2026.

Turnamen bergengsi ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah dan dibuka langsung oleh Achmad Dimyati Natakusumah selaku Wakil Gubernur Banten.

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Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga intelektual, tetapi juga memperkuat interaksi sosial dan memperkenalkan Citra Maja City sebagai kawasan yang aktif mendukung kegiatan masyarakat.

Selain itu, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Citra Maja City juga menyalurkan bantuan tong sampah kepada sejumlah sekolah di wilayah Maja dan sekitarnya.