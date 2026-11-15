Perkuat Kebersamaan di Lingkungan Kerja, PNM Libatkan Keluarga Karyawan
jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM berupaya membangun kedekatan tidak hanya dengan insan perusahaan, tetapi juga keluarga yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan mereka.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan employee engagement bertema “Satu Semangat, Satu Keluarga, Satu PNM” atau Momen Akrab Bersama (MABAR) 2026 yang digelar serentak pada Sabtu (14/11).
Kegiatan ini melibatkan Insan PNM Unit Mekaar dan Unit ULaMM bersama perwakilan anggota keluarganya di 4.036 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Melalui MABAR 2026, PNM membuka ruang bagi insan perusahaan dan keluarga untuk saling mengenal lebih dekat.
Beragam kegiatan dilakukan, mulai dari pengenalan perusahaan, memasak dan makan siang bersama, hingga penyampaian apresiasi kepada rekan kerja dan atasan.
Seluruh peserta juga menerima pesan apresiasi dari Direktur Utama PNM, Kindaris.
Tidak hanya diikuti oleh karyawan dan keluarga, kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh direksi dan jajaran manajemen di unit masing-masing.
Kehadiran pimpinan perusahaan tersebut menjadi kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan para insan PNM yang setiap hari menjalankan peran dalam mendampingi dan melayani pengusaha ultra mikro di berbagai daerah.
Melalui MABAR 2026, PNM membuka ruang bagi insan perusahaan dan keluarga untuk saling mengenal lebih dekat.
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