Perkuat Kebersamaan Masyarakat, Polda Riau Gelar KKR di Rumbai, Ayo Ramaikan! 

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau bersama gereja-gereja di Provinsi Riau menggelar kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) bertema 'Jiwa-Jiwa yang Dimerdekakan' dalam upaya mempererat tali persaudaraan dan memperkuat nilai-nilai spiritual di kalangan masyarakat.

Acara ini akan berlangsung di Hall A Rumbai-Kompleks Sport Centre Rumbai, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Lembah Damai, Kota Pekanbaru pada Sabtu (11/10) pukul 16.30 WIB hingga selesai.

Kegiatan rohani ini menghadirkan Ps. Debby Basjir sebagai pembicara utama dan Sari Simorangkir, penyanyi rohani ternama sebagai pengisi acara.

Baca Juga: Ikhtiar Polda Riau Merangkul Remaja dengan Menggelar Event Drag Bike Setiap Pekan

Ketua Panitia Pelaksana KKR Kombes Indra Duaman mengatakan Polda Riau melalui kegiatan ini ingin menegaskan komitmen dalam membangun hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dengan masyarakat lintas denominasi gereja di daerah ini.

“KKR ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, kasih, dan damai sejahtera di tengah masyarakat,” kata Kombes Indra.

Kepala SPN Polda Riau ini mengatakan kegiatan ini terbuka untuk umum.

Mengusung semangat kebangkitan rohani, KKR bertema 'Jiwa-Jiwa yang Dimerdekakan' ini diharapkan mampu menjadi sarana pemulihan dan penyegaran iman bagi masyarakat Riau.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah kebersamaan umat Kristiani dalam memperdalam iman serta meneguhkan harapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya. (mcr36/jpnn)