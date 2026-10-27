Perkuat Kedaulatan Digital, TelkomGroup Dorong RI Jadi Indo-Pacific Digital Hub

jpnn.com, DENPASAR - Pengembangan infrastruktur digital menjadi salah satu langkah strategis PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom serta operating company di TelkomGroup dalam mendukung agenda prioritas pemerintah dan memperkuat kedaulatan digital Indonesia.

Melalui pembangunan infrastruktur digital yang mandiri, TelkomGroup memperluas akses konektivitas yang inklusif sekaligus mendukung Indonesia mengambil peran strategis dalam ekosistem digital global.

Komitmen tersebut ditegaskan Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno dalam sambutannya pada agenda Bali Tech Week (BTW) 2026 di Denpasar, Senin (19/10).

Sebagai Founding Partner, TelkomGroup mendukung penyelenggaraan BTW 2026, umbrella technology week pertama di Indonesia yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mempertemukan pemerintah, pelaku industri, inovator, dan komunitas teknologi dari Indonesia maupun berbagai negara.

Mengusung tema “Archipelago Ascending: Advance Together, Innovate Further,” forum ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk menghubungkan inovasi dengan investasi dan menerjemahkan gagasan menjadi dampak nyata bagi Indonesia dan kawasan.

Dalam paparannya mengenai “Indonesia’s Next Network: Connecting Indonesia and Global, Building the Indo-Pacific Hub”, Nanang menyampaikan transformasi digital tidak cukup diukur dari luasnya infrastruktur atau kecanggihan teknologi yang dikembangkan.

Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana teknologi dapat memperkuat daya saing industri, membuka peluang ekonomi baru, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.