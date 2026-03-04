Perkuat Kedaulatan Emas Nasional, ANTAM Kerja Sama dengan Merdeka Group

jpnn.com, JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) memperkuat komitmennya dalam menjaga kedaulatan emas nasional melalui penandatanganan Gold Sales & Purchase Agreement (GSPA) dengan PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS), yang merupakan anggota holding Merdeka Group.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesinambungan pasokan bahan baku industri emas domestik sekaligus memperkuat integrasi rantai pasok hulu hingga hilir di dalam negeri.

Perjanjian tersebut berlaku selama dua tahun dengan volume transaksi sebesar 6 juta ton emas per tahun. Dalam skema ini, ANTAM bertindak sebagai pembeli, sementara BSI dan PETS sebagai penjual.

Direktur Komersial ANTAM Handi Sutanto menegaskan bahwa kerja sama ini didasarkan pada kepentingan yang lebih luas, yakni menjaga kedaulatan emas nasional.

“Bagi ANTAM, emas bukan sekadar komoditas, tetapi bagian dari kedaulatan bangsa. Peran ANTAM adalah connecting mines to market, menghubungkan hasil galian tambang bumi Indonesia hingga menjadi emas murni yang dimiliki masyarakat,” ujar Handi.

Ia menambahkan melalui perjanjian ini ANTAM memperkuat visi sebagai emas yang bersumber dari tambang Indonesia, dimurnikan di satu-satunya dan tertua refinery bersertifikasi LBMA di Indonesia, lalu dipersembahkan kembali kepada bangsa sebagai emas yang tahan uji dan diwariskan lintas generasi.

Sebelumnya, ANTAM dan BSI telah memiliki perjanjian jasa pemurnian, di mana dore dari tambang dimurnikan di fasilitas pemurnian ANTAM.

Hasil pemurnian berupa emas dan perak kemudian diproses menjadi emas butiran (granula) dengan kadar 99,99 persen. Melalui GSPA ini, transaksi emas granula hasil pemurnian domestik dilakukan secara lebih terstruktur, memperkuat integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir di dalam negeri.