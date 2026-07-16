Perkuat Kedaulatan Vaksin Nasional, Bio Farma Akhirnya Luncurkan Bio-TCV

jpnn.com, JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) meluncurkan Bio-TCV (Typhoid Conjugate Vaccine), vaksin tifoid konjugat hasil pengembangan dalam negeri yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan vaksin nasional.

Peluncuran yang dikemas dalam Grand Launching Bio-TCV itu mengusung tema 'Sinergi Akademisi dan Industri untuk Kedaulatan Vaksin Nasional', sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Medical Expo FKUI 2026.

Adapun peluncuran Bio-TCV menegaskan bahwa pengembangan vaksin nasional membutuhkan kolaborasi yang erat antara industri, akademisi, peneliti, tenaga kesehatan, regulator, pemerintah, serta mitra strategis global.

Kehadiran Bio-TCV juga menunjukkan kemampuan Indonesia membangun ekosistem vaksin dari hulu hingga hilir, mulai dari riset, transfer teknologi, uji klinis, persetujuan regulator, produksi, hingga strategi perluasan akses bagi masyarakat.

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Shadiq Akasya, mengatakan demam tifoid masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia sebagai negara endemis.

Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada vaksinasi, tetapi juga memerlukan perbaikan sanitasi, keamanan pangan, akses air bersih, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

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Bio Farma menghadirkan Bio-TCV sebagai bagian dari kontribusi dalam mendukung pencegahan demam tifoid sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional.

"Vaksin ini merupakan hasil kolaborasi jangka panjang bersama International Vaccine Institute (IVI) yang dimulai sejak 2010, dilanjutkan dengan transfer teknologi pada 2013, serta melalui proses riset, pengembangan, uji klinis bersama FKUI hingga memperoleh persetujuan regulator," ungkap Shadiq Akasya dalam keterangan resmi.