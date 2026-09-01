Perkuat Kehadiran Kategori Fruit Snacks, HiFruit Raih Penghargaan Inovasi

jpnn.com, JAKARTA - HiFruit, produk Fruit Snacks dari PT United Family Food (Unifam), berhasil meraih Product & Business Model Innovation Category Award dalam ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2026.

Penghargaan itu menjadi apresiasi atas inovasi HiFruit dalam menghadirkan kategori baru Fruit Snacks yang menawarkan cara baru menikmati sensasi buah dalam format snack yang praktis.

Adapun penghargaan diterima langsung oleh Adrian Wiryawan, Head of SBU UNIFAM, dalam malam penganugerahan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2026 yang diselenggarakan di MNC Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, pada 31 Agustus 2026.

HiFruit mendapatkan penghargaan melalui inovasi bertajuk 'HiFruit: Creating a New Fruit Snack Category as a Source of Business Growth', yang menegaskan posisi HiFruit sebagai inovasi dalam menciptakan kategori baru Fruit Snacks sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis baru bagi UNIFAM.

Tahun ini, IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia mengangkat tema 'Advancing Corporate Resilience Through Agile Innovation', dengan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berhasil mengimplementasikan inovasi strategis dan memberikan dampak nyata bagi ketahanan serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

HiFruit meraih penghargaan melalui inovasi bertajuk 'HiFruit: Creating a New Fruit Snack Category as a Source of Business Growth'. Inovasi ini berangkat dari upaya UNIFAM menghadirkan kategori baru Fruit Snacks, yang menggabungkan manfaat dan sensasi buah dengan kepraktisan sebuah snack.

Mengusung konsep Fruit in Your Pocket, HiFruit terbuat dari lebih dari 50% sari buah asli, dengan tekstur lembut dan juicy serta format praktis yang mudah dibawa dan dinikmati kapan saja. HiFruit hadir bukan sebagai permen ataupun gummy, melainkan sebagai Fruit Snack yang menawarkan cara baru bagi konsumen untuk menikmati sensasi buah dalam keseharian.

Adrian Wiryawan, Head of SBU UNIFAM, mengatakan penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus dorongan bagi UNIFAM untuk terus menghadirkan inovasi yang tidak hanya menciptakan produk baru, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan bisnis baru.