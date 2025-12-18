Perkuat Kemandirian Finansial Bagi Pekerja Migran Indonesia, Aidha Luncurkan Bersama Berdaya

jpnn.com, JAKARTA - Aidha meluncurkan #BersamaBerdaya, sebuah kampanye untuk merayakan perjalanan para alumni Aidha asal Indonesia, sekaligus menjadi ruang bagi mereka untuk berbagi kisah, saling menguatkan, dan menginspirasi sesama pekerja migran Indonesia untuk mencapai kemandirian finansial.

CEO Aidha, Jacqueline Loh mengatakan inisiatif ini digelar bersama Campaign for Good, melalui platform community-vetting yang memungkinkan keterlibatan komunitas yang lebih luas serta meningkatkan visibilitas para peserta.

Terlebih, pekerja migran Indonesia kerap menghadapi beragam tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap edukasi keuangan, tanggung jawab keluarga di kampung halaman, hingga perencanaan masa depan jangka panjang.

Melalui kampanye #BersamaBerdaya, Aidha ingin membekali para peserta dengan pengetahuan praktis, dukungan jejaring sesama pekerja, serta kesempatan terarah untuk berbagi pengalaman dalam lingkungan yang aman dan saling menyemangati.

Selain itu, para pekerja migran Indonesia juga akan mendapatkan pelatihan storytelling dan komunikasi digital.

Keterampilan ini diharapkan bisa meningkatkan rasa percaya diri sekaligus memperkuat kemampuan mereka untuk menginspirasi sesama pekerja migran Indonesia.

“Di Aidha, kami percaya pada kekuatan transformatif dari edukasi keuangan dan pengembangan diri. #BersamaBerdaya menghadirkan kisah-kisah luar biasa para alumni Aidha asal Indonesia, memperkuat suara mereka agar dapat menginspirasi dan terhubung dengan komunitas yang lebih luas,” ujar Jacqueline Loh.

Kampanye ini menekankan pemberdayaan jangka panjang melalui edukasi, pendampingan, dan dukungan komunitas.